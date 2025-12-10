type here...

Roma, Vianello (Conferenza Donne Dem Roma): Oggi al presidio. Chi colpisce una colpisce tutte

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Ancora un episodio di violenza ai danni di una giovane donna, questa volta nei pressi della stazione della metropolitana Jonio, lungo il percorso della Metro B di Roma. Un fatto che ha scosso l’intera città.

La mia solidarietà e vicinanza, insieme a tutta l’Assemblea delle donne democratiche di Roma – va alla giovane donna colpita da questa terribile violenza nella speranza che al più presto si possa fare luce su quanto accaduto.

Questo pomeriggio alle 18.00 saremo insieme al presidio presso la stazione della metropolitana Jonio per portare i nostri corpi e le nostre voci contro quanto accaduto, perché colpire una donna significa colpirci tutte.

E’ quanto dichiara, in una nota, Maddalena Vianello portavoce della conferenza delle donne democratiche di Roma.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits