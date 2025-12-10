Roma, Vianello (Conferenza Donne Dem Roma): Oggi al presidio. Chi colpisce una colpisce tutte

AgenPress. Ancora un episodio di violenza ai danni di una giovane donna, questa volta nei pressi della stazione della metropolitana Jonio, lungo il percorso della Metro B di Roma. Un fatto che ha scosso l’intera città.

La mia solidarietà e vicinanza, insieme a tutta l’Assemblea delle donne democratiche di Roma – va alla giovane donna colpita da questa terribile violenza nella speranza che al più presto si possa fare luce su quanto accaduto.

Questo pomeriggio alle 18.00 saremo insieme al presidio presso la stazione della metropolitana Jonio per portare i nostri corpi e le nostre voci contro quanto accaduto, perché colpire una donna significa colpirci tutte.

E’ quanto dichiara, in una nota, Maddalena Vianello portavoce della conferenza delle donne democratiche di Roma.