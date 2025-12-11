Pecoraro Scanio: “La politica di Mastella è agli antipodi rispetto alla mia. Il centrosinistra pensi a risolvere il problema astensionismo”

“La sfida ecologista dovrebbe essere condivisa da tutti. Io sostengo il Movimento 5 Stelle perché hanno scelto tutti i temi ecologici che erano anche nell’agenda storica dei Verdi. AVS continua le battaglie ecologiste, ma spero che diventi una roba condivisa da tutti, perché il cambiamento climatico travolge tutti i cittadini – ha proseguito l’ex ministro – Il centrosinistra deve guardare soprattutto a recuperare il voto dei cittadini che non vanno più a votare, il campo largo deve rilanciare una forte alleanza anche con realtà civiche, innovative, non limitarsi solo ai 3-4 partiti”
“Quello di oggi non è centrodestra ma destracentro, più spostato a destra come tutta la politica mondiale, diciamo che la destra italiana sembra quasi moderata vedendo gli altri. Poi c’è questa sfida interna tra Meloni e Salvini, con Salvini che ha spostato la Lega su temi che storicamente non gli appartengono – ha concluso Pecoraro Scanio – Mastella? Fa una politica agli antipodi dalla mia, lui dice che i voti vanno raccolti uno ad uno, io penso che debbano essere presi di opinione non chiamando i singoli cittadini. Devi votare in base a cosa uno ti propone. La sua è un’altra politica”.