Pier Silvio Berlusconi: “In Forza Italia servano volti nuovi e un programma rinnovato”

AgenPress. Pier Silvio Berlusconi ha parlato oggi della futura identità del partito Forza Italia e dell’intera realtà politica italiana.

Più specificamente, interrogato sul percorso di Forza Italia, fondata dal padre, Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un evento del gruppo televisivo Mediaset, ha sottolineato:

“Il mio pensiero generale non cambia, è naturale per me e mia sorella Marina affrontare con passione il futuro di Forza Italia, una delle realtà che mio padre ci ha lasciato in eredità. Chi è attivo nell’imprenditoria non può stare lontano dalla politica. Provo vera gratitudine per Antonio Tajani, che ha tenuto a galla il partito dopo la scomparsa di nostro padre. Credo che siano necessari volti nuovi e un programma rinnovato che, tuttavia, non metta in discussione i valori di Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, a capo del gruppo televisivo Mediaset, ha escluso la possibilità di impegnarsi personalmente in politica e, interrogato sull’operato del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato: “Sta facendo il lavoro che si addice a un Presidente del Consiglio, sta gestendo una situazione internazionale estremamente complessa, con accordi e alleanze. E le divergenze vanno gestite con equilibrio. Credo che il nostro Presidente del Consiglio stia svolgendo un lavoro particolarmente importante. A livello internazionale, è un lavoro che si sta facendo da molti anni. Guardiamoci intorno: a mio parere, in Italia abbiamo il miglior Presidente del Consiglio d’Europa”.