type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Giorno storico cucina italiana”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “L’Unesco ha proclamato la cucina italiana patrimonio Unesco. È un giorno storico per l’Italia e la cucina italiana. La buona cucina è un fatto sociale, culturale, persino artistico e non dimentichiamo il valore che cucina ed enogastronomia hanno sul pil italiano.

Vengono premiati anni di studio abnegazione ricerca ed inventiva ed è un riconoscimento al valore salutistico della nostra dieta mediterranea. Questo titolo non sia traguardo ma stimolo a fare meglio prevenendo i furbetti che danneggiano questo nome.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits