Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Giorno storico cucina italiana”

AgenPress. “L’Unesco ha proclamato la cucina italiana patrimonio Unesco. È un giorno storico per l’Italia e la cucina italiana. La buona cucina è un fatto sociale, culturale, persino artistico e non dimentichiamo il valore che cucina ed enogastronomia hanno sul pil italiano.

Vengono premiati anni di studio abnegazione ricerca ed inventiva ed è un riconoscimento al valore salutistico della nostra dieta mediterranea. Questo titolo non sia traguardo ma stimolo a fare meglio prevenendo i furbetti che danneggiano questo nome.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.