Editoria: Rojc (Pd), ok mobilitazione contro stangata a tv locali

AgenPress. “Positiva la mobilitazione trasversale contro la stangata che dovrebbe abbattersi sulle tv locali. Abbiamo ricevuto segnalazioni e fatto proposte per evitare i danni pesantissimi che potrebbero derivare da un taglio così rilevante per realtà talvolta non molto strutturate ma preziosissime per ll pluralismo e la dialettica democratica.

Rimane inesplicabile come sull’emittenza radiofonica e televisiva locale un pezzo di Governo si sia mosso in piena contraddizione con un’altra sua parte. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.

Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito al parere del Mimit contro il taglio di 20 milioni di euro annui previsto dalla Legge di Bilancio per il triennio 2026-2028.

