I Corrispondenti dell’Associazione della Stampa Estera in Italia premiano i migliori atleti del 2025

AgenPress. Da quando è nato nel 1991, il Premio Sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia ha visto tra gli atleti premiati grandi nomi dello sport Italiano come Francesco Totti, Fiona May, Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen e tanti altri.

Quest’anno, i corrispondenti della stampa estera hanno attribuito i premi ai i migliori atleti del 2025:

Atleta dell’Anno – Sofia Raffaeli. Nel 2025, Sofia Raffaeli ha vinto l’oro al cerchio e il bronzo alla palla, oltre la conquista del bronzo nell’all-around ai Mondiali di Ginnastica Ritmica di Rio de Janeiro, confermandosi stabilmente tra le migliori ginnaste del panorama internazionale.

Atleta Straniero – Isabelle Haak. Tra le più forti pallavoliste europee: ha guidato IMOCO Conegliano alle vittorie in Italia, Europa e nel mondo.

Atleta Rivelazione dell’Anno – Mattia Furlani. Medaglia d’oro nel salto in lungo ai Campionati del Mondo di Tokyo 2025 e medaglia d’oro nel salto in lungo ai Campionati del Mondo Indoor di Nanchino.

Atleta Paralimpico dell’Anno – Squadra Nazionale di Nuoto Paralimpico. La prima squadra nel medagliere assoluto nel Campionato Mondiale di Nuoto Paralimpico di Singapore 2025.

Un Premio Speciale è stato attribuito alla Squadra Nazionale Maschile di Tennis per il terzo successo consecutivo nella Coppa Davis.

Premio Sportivo alla Carriera – Aurelio De Laurentiis. Per l’impegno costante nel dare opportunità ai giovani di Napoli, promuovendo lo sport come strumento di crescita, inclusione e valore sociale. Si riconosce inoltre il suo contributo che ha saputo valorizzare, innovare e portare avanti con professionalità, competenza e spirito imprenditoriale la società sportiva di SSC Napoli.

Per la prima volta, è stato introdotto il Premio Sport e Società, attribuito a Deborah Compagnoni per le attività della sua associazione “Sciare per la vita” nella lotta contro la leucemia