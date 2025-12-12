Santa Maria Capua Vetere. Polizia Penitenziaria: sequestrati circa 250 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina

AgenPress. Il Si.N.A.P.Pe esprime vivo plauso al personale di Polizia Penitenziaria dell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, diretto e coordinato dal Comandante del Reparto e dal Funzionario responsabile del settore colloqui, protagonisti di una brillante e complessa operazione di sicurezza interna che ha portato al sequestro di circa 250 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, nonché al fermo di un soggetto esterno – parente di un detenuto – già noto per precedenti.

L’attività dimostra ancora una volta l’altissimo livello di attenzione e professionalità del Corpo, impegnato quotidianamente nel contrasto ai tentativi di introduzione di sostanze e materiali illegali all’interno degli istituti penitenziari.

L’attenta e scrupolosa coordinazione operativa e capacità di supervisione hanno reso possibile l’intervento tempestivo e il successo dell’operazione.

Il commento del Segretario Generale Aggiunto, Luigi Vargas

«Questa operazione conferma che la Polizia Penitenziaria rappresenta una barriera insostituibile nella lotta alla criminalità. Gli agenti, coordinati con competenza e professionalità, svolgono un lavoro straordinario nonostante carenze strutturali che non possono più essere ignorate. L’Amministrazione investa seriamente in risorse e sicurezza.»

Il commento del Segretario Nazionale, Pasquale Gallo

«Il tentativo di far entrare un quantitativo così rilevante di stupefacenti testimonia la pressione criminale che le carceri subiscono quotidianamente. Grazie alla professionalità del personale tutto, l’operazione si è conclusa con un esito esemplare. È indispensabile rafforzare organici, formazione e strumenti tecnologici.»

Il commento del dirigente sindacale Giuseppe Del Gaudio

«Il grande lavoro svolto dagli agenti, supportati da una dirigenza presente e competente, deve essere riconosciuto pienamente. Questo episodio dimostra che, quando organizzazione ed esperienza si incontrano, i risultati arrivano nonostante le difficoltà operative. L’Amministrazione sostenga concretamente chi garantisce sicurezza ogni giorno.»

Il Si.N.A.P.Pe auspica che l’Amministrazione riconosca formalmente l’eccezionale lavoro svolto al personale coinvolto, a testimonianza del valore e della dedizione con cui ogni giorno gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria tutelano la sicurezza degli istituti e dell’intera collettività.