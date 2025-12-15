Attentato a Sydney. Leone XIV: “Insensato atto di violenza”

AgenPress. Un “insensato atto di violenza”. Così Papa Leone XIV condanna “l’orribile attentato” avvenuto ieri a Sydney, che ha causato la morte di membri della comunità ebraica riuniti per la celebrazione di Hanukkah nella spiaggia di Bondi Beach.

A loro, “colpiti da questo inutile atto di violenza”, Papa Leone esprime “vicinanza spirituale”. E “con rinnovata speranza” chiede che quanti “sono tentati dalla violenza si convertano e cerchino la via della pace e della solidarietà”.

Nella serata di lunedì è giunto il messaggio della Cei per manifestare il cordoglio e la condanna per l’attentato di Sydney. Esprimiamo dolore e sdegno per il vile attentato che ieri, a Bondi Beach, in Australia, ha insanguinato l’Hanukkah, provocando numerosi morti e feriti. Ribadiamo la nostra ferma condanna dell’antisemitismo, esortando i cattolici italiani a ripudiare ogni forma di violenza, sia verbale sia fisica”.

Cosi’ il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi e il presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo, monsignor Derio Olivero, in un messaggio a rav Arbib, presidente dell’Assemblea Rabbinica Italiana, e a Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

“Nell’affidare all’amore misericordioso del Padre le vittime dell’insensato attacco e invocando la guarigione per quanti stanno soffrendo nel corpo e nello spirito, ci stringiamo alla comunita’ ebraica con il nostro affetto e la nostra amicizia”, conclude il messaggio.