Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Italia che Abiteremo by Remind

AgenPress. Si è tenuta a Roma l’8 luglio 2026 la nuova edizione de L’Italia che Abiteremo by Remind presso la Sala Biblioteca a Palazzo INAIL.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), è stato un momento di riflessione dedicato al futuro delle città, delle periferie e dei territori, in un contesto di profonda trasformazione dei luoghi dove le persone vivono, operano e transitano.

Con il contributo di esperti, decision-maker e leader del settore, l’evento ha affrontato i temi dell’immobiliare, delle infrastrutture e della mobilità, con particolare attenzione alle sfide della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, della sicurezza integrata e della qualità della vita.

L’iniziativa ha visto l’illustre partecipazione di Buone Pratiche del Pubblico e del Privato insieme ad esponenti del Governo Meloni e del Parlamento Italiano ed Europeo; tra cui: Gianmaro Mazzi Ministro del Turismo; Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Marco Osnato Presidente Commissione Finanze della Camera; Irene Tinagli Presidente Commissione Speciale sulla Crisi degli Alloggi nell’Unione Europea del PE; Erica Mazzetti Presidente I.P. Progetto Italia – LL.PP, Infrastrutture e Rigenerazione; Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio; Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini; Marco Rago Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani; Luigi Ferrara Capo Dipartimento Casa Italia; Guido Castelli Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016; Andrea Dongarrà Componente Segreteria Tecnico-Amministrativa Programma Periferie PCM e Consigliere Remind per la Rigenerazione Urbana.

“Tengo a confermare la mia attenzione verso i temi al centro dell’Italia che abiteremo by Remind: il futuro delle città, delle periferie e dei territori, in un contesto di profonda trasformazione dei luoghi dove le persone vivono, operano e transitano. Sono questioni che considero strategiche per il futuro del nostro Paese e delle nostre comunità, e che richiedono una visione integrata e un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e società civile. Il Piano Casa, convertito con Legge lo scorso 2 luglio rappresenta una risposta concreta all’emergenza abitativa, articolandosi in tre azioni principali:

Recupero dell’edilizia pubblica: un programma straordinario da 970 milioni di euro per riqualificare e rimettere sul mercato decine di migliaia di alloggi popolari attualmente non assegnabili per carenze di manutenzione. Fondo Housing Coesione: uno stanziamento fino a 100 milioni di euro dedicato alle Regioni e alle Province autonome per progetti mirati sul territorio.

Programmi di edilizia integrata: strumenti pensati per favorire l’ingresso di capitali privati nella realizzazione di alloggi a canoni calmierati, a cui si affianca un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole da 24 milioni di euro per tutelare inquilini e proprietari.

A queste misure si uniscono i dati positivi dei progetti legati al PINQuA (Programma innovativo per la qualità dell’abitare). L’impegno complessivo mobilitato dal Governo punta a sbloccare un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e investimenti privati, con l’obiettivo ambizioso di garantire 100.000 alloggi accessibili nei prossimi dieci anni, senza consumare nuovo suolo. Il confronto con realtà come Remind, che promuovono una riflessione avanzata e multidisciplinare sulle nostre città, resta per il Ministero un punto di riferimento prezioso, così come la sinergia e il dialogo con Regioni, Enti locali e tutti gli attori coinvolti nei processi di trasformazione urbana. Seguirò quindi con interesse gli esiti del Vostro evento e Vi sarò grato se vorrete condividere con me una sintesi delle proposte e delle riflessioni che emergeranno durante i lavori: saranno spunti preziosi per arricchire il nostro lavoro e tradurli in azioni concrete per un’Italia più competitiva, sostenibile e moderna” ha fatto presente nel suo messaggio il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi

«Le profonde evoluzioni che stanno ridefinendo l’abitare e la qualità della vita, insieme all’avvio del Piano Casa come convertito in Parlamento, impongono una visione strategica condivisa e una collaborazione sempre più stretta tra Istituzioni e Imprese. Con questo incontro Remind intende promuovere un confronto concreto sulle grandi sfide dell’abitare, della mobilità, della rigenerazione urbana, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio pubblico e privato, favorendo la condivisione di esperienze, competenze e progettualità orientate a soluzioni innovative e concretamente realizzabili. Oggi più che mai è necessario mettere a fattor comune buone pratiche creando un patrimonio condiviso di conoscenze che possa supportare le amministrazioni pubbliche e gli operatori nella definizione di interventi efficaci, replicabili e sostenibili. Solo rafforzando il dialogo tra Pubblico e Privato sarà possibile definire e attuare politiche industriali immobiliari e infrastrutturali per territori e città più resilienti, sicure e orientate al benessere dei cittadini dove vivono, operano e transitano. È questa la missione che Remind con i propri Partner porta avanti: trasformare le buone pratiche in azioni concrete capaci di sostenere sempre di più la crescita del Sistema Paese. Costruiamo insieme l’Italia che abiteremo!» ha dichiarato Paolo Crisafi, Cavaliere di Gran Croce Presidente di Remind.