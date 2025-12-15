Eurolega, l’Olimpia Milano vuole il bis dopo aver messo ko il Panathinaikos

AgenPress. Dopo aver fatto proprio il match contro la Virtus Bologna (74-63) nell’ultimo turno di campionato, l’Olimpia Milano si appresta ad affrontare il Real Madrid di coach Sergio Scariolo in occasione della sedicesima giornata di Eurolega. La sfida è in programma martedì 16 dicembre all’Unipol Forum con palla a due dalle 20:30.

Come riporta l’agenzia Agimeg, il team di Peppe Poeta, undicesimo con 8 vittorie e 7 sconfitte, è chiamato a dare continuità di risultato per rientrare tra le prime dieci classificate. Dall’altro lato i Blancos, con 9 vittorie e 6 ko, attraversando un periodo di forma brillante essendo reduci da quattro vittorie consecutive.

Shields e compagni vanno a caccia di un altro bersaglio grosso, dopo aver sconfitto 96 a 89 il Panathinaikos. Match che si presenta abbastanza impegnativo contro la formazione spagnola che nell’ultimo periodo ha messo in fila Kauno Zalgiris, Hapoel Tel-Aviv, Anadolu Efes e Saski Baskonia.