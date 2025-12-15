type here...

Gedi: Serracchiani, da regime russo uscita spudorata

AgenPress. “Un’uscita spudorata per un regime in cui i media sono sottoposti a un controllo rigidissimo e chi lo critica rischia di fare la fine di una giornalista come Anna Politkovskaia o di Alexei Navalny.
Non accettiamo lezioni di democrazia e libertà di espressione da parte di diplomatici che di mestiere fanno propaganda e ingerenza negli affari interni d’Italia. Con tutta la prudenza pelosa che lo contraddistingue, anche Salvini dovrebbe rigettare tutto questo”.
Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, dopo che fonti diplomatiche russe hanno accusato i giornalisti di Stampa e Repubblica di essere stati soggetti ai proprietari “appartenenti ai vertici liberal-globalisti”.
