Il New York Times celebra Rino Barillari, Commendatore OMRI, l’uomo che immortala la Città Eterna

AgenPress. Il giornale racconta come Barillari abbia guidato per tre notti la giornalista del New York Times nei suoi giri notturni tra le piazze e i vicoli di Roma, mostrando il fascino unico della città e la sua capacità di catturare momenti irripetibili.
Attraverso le sue foto, Barillari non immortala solo le star e gli eventi mondani, ma anche la storia, la cultura e le trasformazioni della Capitale.
La carriera di Barillari è iniziata a soli 14 anni, quando arrivò dalla Calabria a Roma con la voglia di raccontare la città.
Nel corso di oltre sessant’anni ha documentato la Dolce Vita, i grandi delitti, le manifestazioni politiche e i protagonisti della vita romana, da Liz Taylor e Frank Sinatra fino a Papa Giovanni Paolo II e Robert De Niro.
La sua esperienza mostra come il lavoro del paparazzo richieda coraggio, astuzia e passione, ma anche un profondo legame con Roma e i suoi abitanti, che spesso collaborano per aiutarlo a cogliere l’attimo.
Nonostante i cambiamenti tecnologici e la crescente difficoltà di ottenere esclusivi, Barillari continua a inseguire la sua passione con entusiasmo, convinto che il prossimo scoop sia sempre dietro l’angolo.
Con un archivio personale di 750mila foto, molte inedite, rimane un’icona della fotografia italiana e un ambasciatore della bellezza e dell’umanità di Roma nel mondo, dimostrando che la sua missione va oltre la semplice cronaca: catturare la magia e la vita della città eterna.