type here...

Imam Torino, Mollicone (FDI): “Da alcuni magistrati ostruzionismo istituzionale”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Attestiamo che, secondo i giudici della Corte d’Appello di Torino, nelle parole dell’Imam di Torino Mohamed Shahin – ‘il 7 ottobre non fu violenza’ – non ci sono elementi di pericolosità.

Ancora una volta, la sinistra fa squadra con una parte della magistratura – un vero e proprio ostruzionismo istituzionale – contro l’esecutivo che, grazie all’azione del Ministro Piantedosi, aveva espulso il soggetto dall’Italia per motivi legati alla sicurezza nazionale.

Questa sentenza arriva in un momento storico in cui la mobilitazione a favore della Palestina è diventata, in tutto il mondo, una sponda per il terrorismo islamico, il fondamentalismo e per le derive antisemite, con posizioni che sono distanti anni luce dalla libertà di opinione e espressione.

I drammatici fatti avvenuti in Australia ne sono l’ennesima prova. Il Governo Meloni ha supportato, fin dall’inizio, il popolo palestinese con aiuti umanitari, ma continueremo a sostenere con convinzione che chi inneggia alla violenza e predica l’odio – confermandosi sempre più ‘portavoce’ delle prerogative di Hamas – non può e non deve poter restare nei confini della nostra Nazione.”

Così dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits