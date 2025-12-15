Pisa, cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Tra gli insigniti anche il Direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci, che aderendo alla Fondazione Insigniti OMRI rafforza il legame tra informazione, istituzioni e valori repubblicani. Un’adesione che sottolinea il ruolo del giornalismo responsabile come presidio democratico e strumento di coesione civile

AgenPress. Si è svolta a Pisa la cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, presieduta dal Prefetto di Pisa, dottoressa Maria Luisa D’Alessandro, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio e del Presidente del Comitato Provinciale della Fondazione Insigniti OMRI, professor Michele Emdin.

Nel corso della cerimonia sono state conferite le onorificenze a cittadini che si sono distinti per l’impegno professionale, civile e istituzionale, contribuendo in modo significativo alla promozione dei valori della Repubblica, della Costituzione e del servizio alla collettività. Un momento di alto valore simbolico e civile, che conferma come la Repubblica sappia riconoscere il merito, la responsabilità e la dedizione al bene comune.

Tra i nuovi insigniti figura il dottor Cristiano Marcacci, Direttore responsabile del quotidiano Il Tirreno, al quale è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che premia un percorso professionale lungo e coerente, caratterizzato da rigore, senso delle istituzioni e attenzione costante ai territori, alla legalità e alla qualità dell’informazione, intesa come presidio fondamentale della democrazia.

Particolarmente significative le parole pronunciate dal Prefetto di Pisa nel corso della cerimonia, che ha ricordato come le onorificenze rappresentino il ringraziamento della Repubblica ai suoi cittadini migliori, accomunati da una bussola valoriale fondata sulla responsabilità. Un richiamo che si inserisce pienamente nel solco tracciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui l’Italia è più forte quando sa riconoscere il bene compiuto quotidianamente da tanti cittadini nei rispettivi ambiti di impegno.

Nel corso dell’evento, il dottor Marcacci ha espresso emozione e gratitudine, dedicando il riconoscimento alla propria famiglia e alla comunità professionale del Tirreno, testata alla quale è legato sin dal 1991. Un gesto che testimonia il forte legame tra responsabilità individuale, dimensione collettiva e servizio alla comunità.

Il Presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Fondazione, prof. Michele Emdin, ha colto l’occasione della cerimonia per esprimere, anche a nome del Presidente della Fondazione, Prefetto Francesco Tagliente, i più sentiti complimenti per il meritato conferimento e il sincero apprezzamento per l’ingresso del Dott. Cristiano Marcacci nella Fondazione Insigniti OMRI, alla quale ha formalmente aderito.

La sua partecipazione rappresenta un contributo di particolare valore per la Fondazione, rafforzando il dialogo tra istituzioni, informazione e società civile, nella condivisione dei principi repubblicani, costituzionali e democratici che ispirano l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.