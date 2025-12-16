La Russia ha dichiarato oggi di aver preso il “controllo” della città di Kupyansk

AgenPress. La Russia ha dichiarato oggi di aver preso il “controllo” di Kupyansk, una città chiave nel nord-est dell’Ucraina, dove le forze ucraine hanno recentemente affermato di aver riconquistato diversi distretti all’esercito russo.
“La città di Kupyansk è sotto il controllo del 6° Corpo d’armata dell’esercito russo”, ha dichiarato all’agenzia di stampa ufficiale russa TASS Leonid Sarov, portavoce dell’unità militare russa.
L’annuncio è arrivato mentre ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dichiarava soddisfatto dei “progressi” nei negoziati con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra con la Russia, mentre gli europei, da parte loro, avevano promosso la proposta di una forza multinazionale per garantire la pace in Ucraina.