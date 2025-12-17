type here...

Garante Privacy sanziona Verisure Italia. Unc: ottima notizia, anche se è una goccia nel mare

AgenPress. Il Garante Privacy ha sanzionato Verisure Italia per trattamento illecito di dati personali ai fini di marketing.

“Ottima notizia!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche se si tratta di una goccia nel mare, si tratta di una sanzione importante che affronta una pratica purtroppo troppo diffusa, ossia quella di approfittare della richiesta di un preventivo per poi inviare materiale pubblicitario, fare telefonate pubblicitarie non richieste” prosegue Dona.

“Ora l’azione del Garante va supportata dal legislatore e dalle altre Authority, altrimenti le telefonate moleste non finiranno mai” conclude Dona.

