Top of the Forbes 2025. Premiato Andrea Rossi, AD e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

AgenPress. In uno dei palazzi nobiliari più iconici della Capitale, Palazzo Brancaccio, Forbes Italia ha celebrato i “Top of the Forbes 2025”, premiando dieci personalità che, nei rispettivi ambiti, stanno incidendo in modo profondo sull’economia, sulla cultura e sul futuro del Paese. Una serata che ha riunito imprenditori, manager, creativi e leader istituzionali accomunati da una visione capace di coniugare successo, responsabilità e impatto sociale.

Accanto a figure simbolo dell’imprenditoria e della cultura italiana – come Brunello Cucinelli, premiato per aver elevato il lusso a “capitalismo umanistico”, l’attrice Cristiana Capotondi, il Country Manager di Amazon Italia Giorgio Busnelli e il fondatore di Tecnocasa Oreste Pasquali.

Forbes ha voluto riconoscere anche il valore strategico della formazione universitaria come motore di sviluppo e innovazione. In questo contesto è stato premiato Andrea Rossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, per il contributo offerto alla crescita dell’Ateneo e per un modello di leadership fondato sulla centralità della persona, sulla qualità del lavoro e sulla costruzione di una comunità accademica solida e orientata al futuro.

«È una grande emozione e una grande soddisfazione – ha dichiarato Rossi ricevendo il riconoscimento – perché il lavoro non è solo un risultato individuale, ma una componente fondamentale della vita che acquista senso quando viene condivisa. Questo premio lo sento come un riconoscimento a tutta la comunità dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ogni giorno lavora con competenza, passione e responsabilità per formare persone e professionisti capaci di affrontare le sfide del futuro».

Il premio assegnato ad Andrea Rossi sottolinea il ruolo crescente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) nel panorama nazionale e internazionale della formazione e della ricerca, grazie a una visione manageriale capace di integrare rigore scientifico, innovazione e valori cristiani, in linea con le sfide di un mondo sempre più complesso e interconnesso.

A chiudere la serata, il messaggio dell’editore di Forbes Italia Danilo Iervolino, che ha invitato i protagonisti del presente a “sognare in grande, sognare di più e soprattutto sognare cose impossibili”: un auspicio che riassume lo spirito dei Top of the Forbes e la cifra comune dei leader premiati, chiamati non solo a eccellere, ma a tracciare nuove rotte per il Paese.