DALLA POESIA ALL’ARTE E LA MODA. IL “DONO” DI XENIA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI BAMBINI ONCOLOGICI

AgenPress. Molto più della presentazione di una raccolta di poesia, un progetto artistico trasversale che ha unito anche la moda e la fotografia per la solidarietà, finalizzato al sostegno dei bambini oncologici.

Si è svolta ieri sera a Roma con grande successo di partecipazione la prima presentazione nazionale del progetto “Xenia. Petali di Poesia” di Elena Rossi edito da Armando Curcio Editore.

Dedicata alla memoria del padre dell’autrice, l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Ufficio della Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, promossa da Donne for Peace Ets e a cura di Armando Curcio Editore con il contributo di Kyrahm – Human Installations e molte realtà artistiche, socio- sanitarie, culturali.

“La scrittura e in particolare la poesia è stata la dimensione dove è continuato il dialogo con mio padre”, ha dichiarato l’autrice a seguito dell’evento. “Quello di unire il linguaggio poetico contemporaneo alla espressività della moda e della fotografia è stato un passaggio spontaneo. I miei versi si sono “vestiti” del contributo di straordinari artisti. E’ stata una collaborazione meravigliosa e una continua scoperta”.

Tra i nomi della moda, della fotografia coinvolti alla realizzazione dell’opera:

Alviero Martini, Regina Schrecker, Kyrahm e Julia Pietrangeli con Human Installations, Nino Graziano Luca, Yves Couture by Giada Ghini, Le Sibille Gioielli, Anton Giulio Grande, Academy of Art and Image, Gioras Productions, Eleonora Riccio, Mohamed Keita, Manfredo Pinzauti, Lorena Rutigliano con Campioni per la Salute e molti altri ancora.

A seguito del messaggio-incentivo all’arte e alla cooperazione trasmesso da Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, insieme all’autrice e la Presidente di Donne for Peace, Volha Marozava, l’evento del 16 ha visto la partecipazione e gli interventi di S.E. Miguel Luis Perera Castrillon Arcivescovo Rappresentante della Chiesa Anglicana in Europa; Fabio Massimo Abenavoli, Presidente Emergenza Sorrisi Onlus.

Con loro c’era anche Tatiana, di origine ucraina, madre di un giovane ragazzo affetto da una grave patologia oncologica celebrale. Si tratta di una delle famiglie che saranno supportate dai proventi della vendita del libro e dal Fundraising attivato da Donne for Peace.

Sono intervenuti, intervallati dalle letture della attrice Lidia Vitale con i contributi di Patrizia Mancini, Irina Lupan e Rodolfo Corsato, Mohamed Keita, Maria Rita Parsi in videomessaggio e molti altri rappresentanti del panorama dell’arte, della cultura e dell’associazionismo.

Tutti possono ‘far parte di infinito’ grazie a “Dona un Petalo d’Amore” il Fundraising attivato da Donne for Peace e accessibile dai canali social dell’associazione.

Tra letteratura, arte, moda e fotografia il “dono” di Xenia diventa condivisione. Una catena d’amore oltre i versi.