Fondazione OMRI e scuole di Pisa insieme per educare alla Costituzione

Il Teatro Nuovo di Pisa ha ospitato la lezione-spettacolo Di sana e robusta Costituzione, un progetto della Fondazione Insigniti OMRI che ha visto gli istituti scolastici di Pisa veri co-protagonisti di una giornata dedicata all’educazione civica e alla conoscenza della Costituzione

AgenPress. Hanno partecipato circa trecento studenti delle scuole secondarie di primo grado, accompagnati dai docenti e dai dirigenti scolastici, che hanno condiviso con entusiasmo un’esperienza formativa fuori dall’aula, fondata sul linguaggio del teatro e sulla partecipazione attiva dei ragazzi.

Gli istituti scolastici protagonisti dell’iniziativa sono stati l’Istituto Comprensivo “Giampaolo Gamerra”, guidato dalla Dirigente Scolastica Oriana Carella, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Toniolo”, diretto dalla Dirigente Scolastica Teresa Bonaccorsi, e l’Istituto Comprensivo “Renato Fucini”, sotto la guida del Dirigente Scolastico Francesco Feola.

La partecipazione attiva delle rispettive dirigenze e delle comunità scolastiche ha rappresentato un elemento centrale del progetto, contribuendo in modo determinante alla riuscita di un’esperienza educativa condivisa, capace di unire scuola, teatro e istituzioni in un unico percorso di formazione civica.

La presenza attenta e partecipe dei docenti ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa, rafforzando il legame tra percorso scolastico e formazione civica esperienziale.

Prima dell’inizio dello spettacolo, i saluti istituzionali hanno sottolineato il valore educativo del progetto. Sono intervenuti il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI e promotore dell’iniziativa; il Professor Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio Scolastico per la provincia di Pisa; l’Avvocato Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa; e il Professor Michele Emdin, Presidente del Comitato Provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti OMRI.

Nel corso della mattinata, gli studenti hanno seguito con grande interesse il racconto teatrale che ha paragonato lo Stato a un organismo vivente, comprendendo in modo chiaro e coinvolgente il ruolo delle istituzioni, dei cittadini e dei simboli della Repubblica. Gli applausi prolungati e l’entusiasmo manifestato fino all’ultimo momento hanno confermato la riuscita dell’esperienza.

L’iniziativa ha dimostrato come la collaborazione tra scuola, istituzioni e mondo culturale possa generare percorsi di educazione civica efficaci e duraturi. In questo contesto, gli istituti scolastici pisani, insieme ai loro dirigenti e docenti, hanno rappresentato una componente essenziale di un progetto che guarda al futuro, formando cittadini più consapevoli, partecipi e responsabili.