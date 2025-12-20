Scoperto un commercialista abusivo, evasore e percettore del reddito di cittadinanza

AgenPress. Un falso commercialista che lavorava nell’ombra mentre percepiva il Reddito e la Pensione di cittadinanza è stato smascherato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone al termine di una verifica fiscale che ha interessato gli anni dal 2020 al 2024.

L’attività ispettiva ha portato alla luce oltre 120.000 euro di compensi occultati, più di 20.000 euro di IVA evasa e oltre 16.000 euro di sussidi pubblici percepiti indebitamente in appena due anni. È, inoltre, emerso che il sedicente commercialista esercitava abusivamente la propria attività di consulenza e assistenza fiscale, non risultando iscritto in alcun albo professionale.

Determinante l’analisi di numerose e-mail e dati informatici, grazie alla quale le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire con precisione il giro di affari del “professionista”, le prestazioni svolte e l’entità dei compensi percepiti e mai dichiarati al Fisco.

Ormai da anni operava nel brissinese in maniera del tutto abusiva, presentandosi alla clientela come commercialista, curando contabilità, bilanci, dichiarazioni fiscali e adempimenti tributari per privati e imprese, ma omettendo di dichiarare i propri introiti.

Nonostante l’attività svolta e i redditi generati, circa 25 mila euro l’anno, l’uomo ha continuato a dichiararsi indigente, ottenendo indebitamente il Reddito e la Pensione di cittadinanza negli anni 2022 e 2023, per un importo complessivo superiore a 16.000 euro. Anche queste somme sono state qualificate come proventi illeciti e recuperate a tassazione.