Pisani (Consiglio Nazionale dei Giovani), traguardo importante ok CdM a Ddl politiche giovanili e servizio civile

AgenPress. “Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un provvedimento, il primo in Italia, che avvia un iter fondamentale per rafforzare, in modo strutturato e coordinato, le politiche a favore dei giovani. Si tratta di un percorso al quale il CNG ha contribuito in questi anni attraverso un continuo e proficuo dialogo con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi”.

Lo dichiara Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, commentando l’approvazione dello Schema di Disegno di Legge delega al Governo in materia di politiche per i giovani e Servizio Civile Universale, un “passaggio significativo verso la costruzione di un sistema normativo più organico, efficace e coerente con le esigenze delle nuove generazioni”.

“Il Disegno di Legge a cui il Ministro Andrea Abodi ha lavorato, mira a introdurre un quadro più strutturato e coordinato per promuovere il benessere, l’autonomia e la partecipazione attiva dei giovani. Definisce, ed è un aspetto fondamentale, in modo chiaro le politiche giovanili come un insieme di strategie promosse dalle istituzioni nazionali ed europee. L’iniziativa rappresenta un passo decisivo per il miglioramento degli strumenti di sostegno alle politiche giovanili, attraverso il riordino della legislazione di settore, la razionalizzazione delle procedure del Servizio Civile Universale e l’armonizzazione degli interventi pubblici. Per questo, desidero ringraziare il Ministro per il lavoro svolto, per questo traguardo importante e per il costante confronto con il Consiglio Nazionale dei Giovani”, prosegue Pisani.

“L’approccio adottato in questi anni conferma la volontà di valorizzare il contributo delle rappresentanze giovanili e di costruire politiche più efficaci, in linea con le priorità europee e con i bisogni reali delle nuove generazioni. Le misure contenute nello Schema di Disegno di Legge – ha aggiunto la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani – vanno nella direzione di politiche giovanili più integrate, moderne e orientate al futuro, capaci di offrire alle nuove generazioni strumenti concreti di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva.”