ICC, Borgonzoni: “Cultura Cresce, dal Mezzogiorno una risposta all’insegna della progettualità e improntata a una visione di futuro”

AgenPress. “I dati emersi dal monitoraggio Invitalia sulla misura Cultura Cresce raccontano di una risposta immediata e diffusa: dall’apertura della finestra, lo scorso 10 dicembre, a ieri le filiere culturali e creative del Mezzogiorno hanno dimostrato di aver recepito con grande interesse la portata di questa iniziativa, un’opportunità di crescita mirata a rafforzarne la competitività, sviluppando talenti, patrimonio e idee di impresa che tanto le caratterizzano. Le domande di accesso ai contributi previsti presentate al momento arrivano da tutte le Regioni coinvolte, capitanate dalla Campania. Forte partecipazione si registra attualmente nei settori dell’audiovisivo, del patrimonio culturale materiale e immateriale e della musica.

Identità, memoria, innovazione, visione di futuro: il Mezzogiorno non chiede assistenza, ma strumenti concreti per accompagnare chi decide di investire in cultura come scelta di vita e di lavoro”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito della misura “Cultura Cresce” su dati Invitalia aggiornati al 22 dicembre.