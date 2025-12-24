Potenza: sequestrati oltre 1 milione e duecentocinquantamila prodotti pericolosi per la salute

AgenPress. Le Fiamme Gialle di Potenza hanno intensificato le attività a contrasto della commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Gli interventi sono stati eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, delle Compagnie di Rionero in Vulture e di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea e hanno interessato diverse aziende ed esercizi commerciali del capoluogo e della provincia.

Le attività ispettive hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre 1 milione e duecentocinquantamila prodotti “non sicuri”.

Tra questi, luminarie natalizie e giocattoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore nonché casalinghi e articoli di bigiotteria privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, in particolare, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli sono stati segnalati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata i 9 titolari delle rivendite ispezionate.