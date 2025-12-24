Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Palermo ordine pubblico critico”

AgenPress. “A Palermo neanche sotto le feste di Natale le violenza si concede soste. Una signora nel capoluogo siciliano è stata ferita seriamente da colpi di arma da fuoco esplosi da un ragazzo poi arrestato.
Neanche le zone rosse istituite sin qui sembrano mitigare il clima di delinquenza. Insisto nell’invocare maggior presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio per assicurare protezione alla societa’ civile.”
Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.