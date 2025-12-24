Zelensky rivela il piano di pace in 20 punti

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli dell’ultimo piano proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, chiarendo che è stato negoziato tra i rappresentanti di Kiev e Washington e inviato a Mosca.

Zelensky non ha presentato il documento, ma ne ha illustrato il contenuto punto per punto durante un briefing con i giornalisti a Kiev.

Il piano in 20 punti

1. La sovranità dell’Ucraina sarà riaffermata. Dichiariamo che l’Ucraina è uno Stato sovrano e tutti i firmatari dell’accordo lo confermano con le loro firme.

2. Il documento costituisce un patto di non aggressione completo e incondizionato tra Russia e Ucraina. Al fine di mantenere una pace sostenibile, verrà istituito un meccanismo di monitoraggio per monitorare la linea di contatto attraverso la sorveglianza aerea con droni, al fine di garantire la rapida notifica delle violazioni e la risoluzione delle controversie. Gruppi tecnici definiranno tutti i dettagli.

3. L’Ucraina riceverà forti garanzie di sicurezza.

4. L’esercito ucraino manterrà una forza di 800.000 effettivi in ​​tempo di pace.

5. Gli Stati Uniti, la NATO e gli stati europei che firmano l’accordo offriranno all’Ucraina garanzie di sicurezza in linea con l’articolo 5:

a) Se la Russia invadesse l’Ucraina, oltre alla risposta militare coordinata, verrebbero reintrodotte tutte le sanzioni internazionali contro la Russia.

b) Se l’Ucraina invade la Russia e apre il fuoco senza essere provocata sul territorio russo, le garanzie di sicurezza saranno considerate nulle e prive di effetto. Se la Russia apre il fuoco sull’Ucraina, le garanzie di sicurezza entreranno in vigore.

(c) Le garanzie di sicurezza bilaterali non sono escluse dal presente Accordo.

6. La Russia formulerà una politica di non aggressione nei confronti dell’Europa e dell’Ucraina in tutte le leggi e nei documenti richiesti per la ratifica.

7. L’Ucraina diventerà membro dell’Unione Europea entro un lasso di tempo definito con precisione e beneficerà a breve termine di un accesso privilegiato al mercato europeo.

8. Un programma coerente di sviluppo globale per l’Ucraina sarà definito in un accordo separato sugli investimenti e la prosperità futura. Esso coprirà un’ampia gamma di settori principalmente economici, ma non si limiterà a essi.

a) Istituzione di un Fondo di sviluppo ucraino per investimenti in settori in forte crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.

b) Gli Stati Uniti e le aziende americane coopereranno con l’Ucraina e co-investiranno nella ricostruzione, nonché nello sviluppo, nella modernizzazione e nella gestione delle infrastrutture del gas naturale dell’Ucraina, compresi i gasdotti e gli impianti di stoccaggio.

c) Saranno compiuti sforzi congiunti per ricostruire le zone colpite dalla guerra, con l’obiettivo di restaurare, costruire e modernizzare città e quartieri.

d) Sviluppo delle infrastrutture.

e) Estrazione di minerali e risorse naturali

f) La Banca Mondiale fornirà uno strumento finanziario speciale per garantire le risorse necessarie per rafforzare gli sforzi.

g) Sarà istituito un gruppo di lavoro di alto livello che provvederà alla nomina di un attore finanziario globale come comandante incaricato di organizzare e attuare il piano strategico di ricostruzione e di massimizzare le prospettive di crescita futura.

9. Verranno creati una serie di fondi dedicati alla ripresa dell’economia ucraina, alla ricostruzione delle aree colpite e agli affari umanitari.

a) Gli Stati Uniti e i paesi europei creeranno un fondo di investimento azionario e sovvenzionato con un importo obiettivo di 200 miliardi di dollari per un finanziamento trasparente ed efficace in Ucraina.

b) Un’ampia gamma di investimenti azionari e altri strumenti finanziari saranno mobilitati per la ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Le istituzioni globali per la ricostruzione utilizzeranno meccanismi per rafforzare e facilitare questi sforzi.

c) L’Ucraina applicherà le norme più rigorose al mondo per attrarre investitori diretti esteri.

d) L’Ucraina si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti.

10. Dopo la conclusione del presente accordo, l’Ucraina accelererà il processo di firma di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

11. L’Ucraina conferma che rimarrà uno Stato non nucleare in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

12. La centrale nucleare di Zaporizhia sarà gestita congiuntamente da tre paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia.

13. I due Paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società che promuovano la comprensione e la tolleranza verso le diverse culture e combattano il razzismo e i pregiudizi. L’Ucraina applicherà le norme dell’Unione Europea sulla tolleranza religiosa e sulla tutela delle lingue minoritarie.

14. Nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, la linea di schieramento delle truppe alla data del presente accordo è riconosciuta de facto come linea di contatto.

a) Come parti contraenti confermiamo di fatto che questa è la linea di contatto in cui ci troviamo al momento.

b) Un gruppo di lavoro si riunirà per definire il necessario ridispiegamento delle forze per porre fine alla guerra, nonché per determinare i parametri di possibili future zone economiche speciali.

c) Dopo la designazione di una zona equivalente per le manovre militari, forze internazionali saranno dispiegate lungo la linea di contatto per monitorare il rispetto del presente accordo. Qualora venga presa la decisione di creare tale zona, questa dovrà ricevere l’approvazione speciale del parlamento ucraino o essere oggetto di referendum.

d) Affinché il presente accordo entri in vigore, la Federazione Russa deve ritirare le proprie truppe dalle regioni di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv.

f) Le parti contraenti si impegnano a rispettare le norme, le garanzie e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli, che sono universalmente applicabili in materia, compresi i diritti umani universalmente riconosciuti.

15. Avendo concordato i futuri accordi territoriali, la Federazione Russa e l’Ucraina si impegnano entrambe a non modificare tali accordi con la forza.

16. La Russia non impedirà all’Ucraina di utilizzare il Dnepr e il Mar Nero per scopi commerciali.

17. Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni in sospeso.

a) Tutti i prigionieri di guerra rimasti, compresi quelli condannati in Russia dal 2014 a oggi, saranno scambiati secondo il sistema “tutti per tutti” (indipendentemente dal loro numero da entrambe le parti (nota dell’editore)).

b) Tutti i civili detenuti e gli ostaggi, compresi i bambini e i prigionieri politici, saranno rilasciati.

c) Saranno adottate misure per affrontare i problemi e alleviare le sofferenze delle vittime del conflitto

18. L’Ucraina deve organizzare le elezioni il prima possibile dopo la firma dell’accordo.

19. Il presente accordo è vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio di Pace presieduto dal Presidente Trump. Ucraina, Europa, NATO, Russia e Stati Uniti parteciperanno a questo meccanismo. In caso di violazioni saranno imposte sanzioni.

20. Una volta che tutte le parti accetteranno questo accordo, entrerà immediatamente in vigore un cessate il fuoco.