Che ‘Putin’ muoia, Zelensky esprime il desiderio degli ucraini nel suo discorso di Natale

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione alla vigilia di Natale, ricordando la credenza tradizionale secondo cui in questa notte “i cieli si aprono” e gli ucraini esprimono un unico desiderio.

“‘Che perisca’, ognuno di noi potrebbe pensare tra sé e sé”, ha detto Zelensky, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. “Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande”.

“Chiediamo la pace per l’Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo”, ha detto Zelensky. Ha aggiunto che gli ucraini desiderano che ogni famiglia viva in armonia e che ogni bambino possa gioire di doni, sorrisi e fede nella bontà e nei miracoli.

Zelensky ha anche espresso la speranza che il bene e la verità prevalgano: “Che ci sia una vittoria della pace. Che ci siamo noi. E che ci sia l’Ucraina”.

Le sue dichiarazioni sono state rilasciate mentre la Russia continuava ad attaccare l’Ucraina nei giorni precedenti le festività.

Nell’ultimo attacco del 23 dicembre , almeno tre persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite. L’attacco, che ha coinvolto almeno 635 droni russi e 38 missili, ha preso di mira ancora una volta le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando le oblast’ occidentali di Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi “quasi completamente senza elettricità”.

“Alla vigilia di Natale, i russi hanno dimostrato ancora una volta chi sono veramente. Bombardamenti massicci, centinaia di ‘shahed’, missili balistici: è stato usato di tutto”, ha detto Zelensky. “È così che attaccano gli atei. È così che agiscono coloro che non hanno assolutamente nulla in comune con il cristianesimo o con qualsiasi cosa umana”.

“Ma noi resistiamo. Ci sosteniamo a vicenda. E oggi preghiamo per tutti coloro che sono in prima linea, affinché tornino vivi. Per tutti coloro che sono prigionieri, affinché tornino a casa. Per tutti i nostri eroi caduti che hanno difeso l’Ucraina a costo della loro vita.”