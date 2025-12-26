Piano di pace. Zelensky e Trump si incontreranno in Florida il 28 dicembre

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 28 dicembre nell’ambito degli ultimi sforzi di pace per porre fine all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, durata quasi quattro anni.

Il 26 dicembre Zelensky aveva dichiarato che l’Ucraina e gli Stati Uniti avevano concordato di incontrarsi “nel prossimo futuro”, lasciando intendere che potrebbero esserci progressi nei colloqui di pace per porre fine alla guerra della Russia prima del nuovo anno.

“Non perderemo un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro”, ha scritto Zelensky su X il 26 dicembre. “Molte cose possono essere decise prima del nuovo anno”, ha affermato. L’incontro avrà luogo in Florida, ha detto Zelensky.

Il giorno prima Zelensky aveva avuto una telefonata di quasi un’ora con gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, per discutere “diversi dettagli sostanziali” dei colloqui di pace.

“Stiamo lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per avvicinare la fine di questa brutale guerra russa contro l’Ucraina e per garantire che tutti i documenti e le misure siano realistici, efficaci e affidabili”, ha affermato Zelensky sui social media dopo la telefonata.

“Spero che gli accordi di Natale di oggi e le idee che abbiamo discusso si rivelino utili”, ha aggiunto il presidente, senza però fornire dettagli su quanto concordato.

Nel suo discorso serale di Natale, Zelensky ha affermato che “alcuni documenti sono già pronti e altri quasi pronti. Naturalmente c’è ancora del lavoro da fare su questioni delicate”.

Dopo settimane di colloqui tra Kiev e Washington, il 23 dicembre Zelensky ha presentato una bozza del piano di pace rivisto per porre fine alla guerra. Il piano inizialmente era di 28 punti, che di fatto aveva spinto l’Ucraina verso la capitolazione, è stato rielaborato in un quadro di 20 punti.

Inoltre, è stata elaborata una bozza di garanzia di sicurezza tripartita tra Ucraina, Stati Uniti ed Europa, nonché un accordo bilaterale di garanzia di sicurezza tra Ucraina e Stati Uniti. Un altro documento tra Kiev e Washington è incentrato sulla cooperazione economica ed è stato descritto come la “roadmap per la prosperità dell’Ucraina”.