Addio a Brigitte Bardot icona del cinema mondiale, aveva 91 anni

AgenPress. Brigitte Bardot, una delle figure più celebri nella storia del cinema del Novecento, è morta all’età di 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata confermata oggi dalla Fondazione Brigitte Bardot, che porta il suo nome e che fino all’ultimo ha proseguito il suo impegno per la tutela degli animali.

Nata a Parigi nel 1934, Bardot divenne famosa negli anni ’50 e ’60 grazie alla sua bellezza magnetica, alla sensualità sullo schermo e alla sua personalità carismatica. La sua interpretazione nel film E Dio… creò la donna (And God Created Woman) del 1956 la consacrò come simbolo di liberazione sessuale e icona culturale globale.

Durante la sua carriera cinematografica, Bardot partecipò a numerosi film che segnarono la moda, la cinematografia e l’immaginario collettivo di un’epoca. Oltre alla recitazione, fu anche cantante e musa di artisti e registi della Nouvelle Vague e oltre.

La sua immagine, insieme alla sua personalità fuori dagli schemi, la rese una delle donne più fotografate e imitate del secolo scorso. Bardot non fu soltanto una diva: fu un simbolo di emancipazione e di rottura rispetto agli stereotipi del suo tempo.

Nel 1973, Bardot decise di abbandonare definitivamente il mondo del cinema per dedicarsi con passione alla difesa degli animali. Fondò la Fondation Brigitte Bardot nel 1986, impegnandosi in campagne contro la caccia alle foche, i test sugli animali e varie forme di maltrattamento. La sua dedizione all’attivismo animalista rimane uno degli aspetti più duraturi della sua eredità.

Negli anni successivi, oltre all’attivismo in difesa degli animali, Bardot attirò l’attenzione per dichiarazioni pubbliche su temi sociali e politici che generarono forti dibattiti e critiche. Le sue opinioni suscitarono discussioni sull’impatto del suo pensiero nella società francese e internazionale.

La morte di Brigitte Bardot chiude un capitolo importante nella storia del cinema e della cultura popolare. La sua immagine ha attraversato decenni, ispirando attrici, fotografi, registi e generazioni di fan in tutto il mondo. La sua influenza, tra cinema, moda e attivismo, continuerà a essere ricordata.