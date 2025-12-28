Trump: “Non c’è una scadenza per raggiungere un accordo di pace”

AgenPress. L’ incontro si è svolto presso la residenza di Trump in Florida, a Mar-a-Lago. Zelensky è arrivato a Miami il giorno prima.

Prima dell’inizio dell’incontro, Trump e Zelensky hanno risposto ad alcune domande dei giornalisti.

Trump ha offerto una vaga prospettiva sui colloqui su un piano di pace rivisto in 20 punti, affermando che la guerra potrebbe “finire o trascinarsi a lungo con molte più vittime”. Ha anche affermato che non c’è una scadenza per raggiungere un accordo di pace e ha aggiunto di credere che sia i leader russo che ucraino vogliano un accordo.

Trump ha liquidato come “stupida” una domanda sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma ha continuato affermando che si sarebbe raggiunto un solido accordo sulla sicurezza con un coinvolgimento significativo dei paesi europei. Ha anche affermato che l’Ucraina avrebbe ottenuto “grandi benefici economici” dopo la conclusione di un potenziale accordo.

Alla domanda se i recenti attacchi russi a Kiev dimostrassero che Putin non prendesse sul serio la questione della pace, Trump ha respinto l’ipotesi.

“No, è molto serio”, ha risposto Trump. Ha aggiunto che anche l’Ucraina ha compiuto attacchi molto forti, affermando: “Credo che anche l’Ucraina abbia compiuto attacchi molto forti. E non lo dico in modo negativo”.