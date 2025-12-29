ATAC, allarme antincendio attivato indebitamente alla stazione Colosseo

Fermato il vandalo che ha attivato l’allarme e provocato l’evacuazione prevista dalla procedura di sicurezza

AgenPress. Intorno alle 16.30 nella stazione Colosseo della metro C è stato azionato indebitamente un pulsante di emergenza che ha determinato l’attivazione di un falso allarme antincendio.

L’atto vandalico ha innescato le procedure di sicurezza previste in queste circostanze, che sono regolarmente entrate in funzione in modo ordinato ed efficace.

Al termine delle verifiche la stazione è tornata alla normalità.

Il personale ATAC è intervenuto immediatamente e ha individuato l ‘autore dell’atto vandalico.

Sono state allertate le Forze dell’ordine e l’uomo è stato condotto presso la stazione dei Carabinieri di Piazza Venezia.

L’azienda domani provvederà alla denuncia per “procurato allarme”.