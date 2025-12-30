Aodi: numerosi giornalisti tra le 250 personalità premiate in 120 Paesi dalla rete AISC NEWS

AgenPress. Nel quadro delle celebrazioni dei 25 anni dell’AMSI e dei 12 anni del Movimento Uniti per Unire, la rete internazionale AISC_NEWS ha consegnato oltre 250 attestati di riconoscimento a personalità del mondo dell’informazione, della sanità, delle professioni e del volontariato attive in 120 Paesi.

Un’iniziativa che mira a valorizzare chi, ogni giorno, opera per il dialogo, la convivenza e la cooperazione tra comunità e istituzioni.

Tra i premiati, anche figure di primo piano delle istituzioni e della sanità:

Mariastella Giorlandino, Presidente UAP, insieme a numerosi professionisti impegnati nei territori e nei network associativi.

«L’integrazione si fa in due — afferma il Presidente Foad Aodi —. Servono trasparenza, competenza e il coraggio di difendere la libertà di espressione. Combattere la censura e ogni forma di discriminazione significa costruire ponti e rafforzare i diritti di tutti».

Aodi ha ricordato anche il valore della formazione e del coinvolgimento dei giovani, come parte essenziale del lavoro di rete.

I riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria mista delle associazioni aderenti e rappresentano un ringraziamento verso chi contribuisce, spesso lontano dai riflettori, a promuovere pace, salute accessibile, integrazione e responsabilità civile.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dell’informazione. AISC_NEWS — che pubblica contenuti in arabo, inglese, francese e italiano — vuole essere uno strumento di informazione indipendente e inclusiva, capace di dare voce alle comunità e favorire il dialogo con le istituzioni.

GIORNALISTI PREMIATI

Jean-Louis Touadi, Amira Dhahri, Aurelio Coppeto, Barbara Gobbi, Claudia Conte, Dundar Kesapli, Ettore Bertolini, Farid Adly, Michela Molinari, Paola Zanoni, Pietro Cobor, Romina Gobbo, Rosanna Magnano, Saber Yakoubi, ,Abdellah Mechnoune, Shukri Said, Tommaso Scattolari, Latif Al Saadi, Michele Cucuzza, Ejaz Ahmad e numerosi giornalisti internazionali.