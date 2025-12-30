type here...

Conte: "Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi"

Politica
redazione
Da redazione
AgenPress. La Presidente Meloni esulta per le rate dei 209 miliardi che abbiamo portato noi e su cui loro si astenevano mentre ci urlavano “criminali” in pandemia.
Salvini fa un teatrino contro invii di armi in Ucraina e aumento dell’età pensionabile (altro che cancellazione della “Fornero”!) e poi vota entrambi.
Tajani prometteva pensioni minime a 1.000 euro per tutti e invece hanno tagliato le pensioni di cittadinanza e in Manovra mettono 3 euro nei cedolini dei pensionati minimi.
Sembra un circo ma purtroppo è la realtà. E non fa ridere.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del M5S Giuseppe Conte.
