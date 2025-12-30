Innovazione e Comunicazione Multidevice accessibile e inclusiva

AgenPress. Questo il tema dell’evento che la Fondazione di Comunità GEA ha presentato ieri alla Camera dei Deputati, nella Sala Matteotti.

Oggi abbiamo voluto ringraziare tutti i relatori che ci hanno onorato prima di tutto della loro amicizia e fiducia e, allo stesso tempo, della loro compiaciuta presenza per i temi visionari e innovativi che nel 2026 ci vedranno protagonisti di un cambiamento epocale della comunicazione internazionale.

Particolarmente apprezzate sia la NUOVA PIATTAFORMA MULTIDEVICE, ACCESSIBILE E INCLUSIVA, presentata da Aleksander Nikolli, sia i trailer dei docufilm su: “LA STORIA DEI PAPI e le frasi celebri che hanno cambiato la storia” e “SAN FRANCESCO A 800 ANNI DALLA MORTE” (realizzato in collaborazione con Assisi Pax International), presentato da Domenico Di Conza e Andrea Sisofo.

Entrambe le produzioni sono state realizzate con l’Intelligenza Artificiale in fedele racconto con ambientazioni, abiti e attrezzi effettivamente avvenuti nelle scene scelte dagli autori e dal regista.

Il momento clou dell’incontro lo ha presentato Mons. Vincenzo Paglia con la presentazione della CARTA DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI.

La Carta verrà riconosciuta dalle Nazioni Unite a Marzo, direttamente con la firma del Segretario Generale dell’ONU, della Fondazione Gea e della Fondazione “L’età Grande”.

Durante i lavori il Portavoce delle Nazioni Unite Academic Impact ha consegnato la nomina di Ambasciatrice dei Diritti Umani della Fondazione GEA alla Dr.ssa Cristina Di Silvio.

Emozioni non sono mancate con l’assegnazione dei Premi “GEA SOLIDALE” e “GEA TALENT”, assegnati a Mons. Vincenzo Paglia, all’Ambasciatore ed ex Ministro Giulio Terzi (che non ha potuto presenziare per impegni istituzionali) e a Manlio Guadagnolo, alla sua prima apparizione ufficiale dopo la nomina a Segretario Generale del Polo TECNOLOGICO di Taranto, su designazione del Ministro Adolfo Urso.

Autorevole e prezioso intervento di Antonio Uricchio, Presidente ANVUR e grande esperto di Intelligenza Artificiale e dell’Avv. Fabio Verile che ha analizzato gli aspetti penali relativi all’innovazione.

Presenti all’incontro anche la Responsabile Formazione AICA Carmen Genovese e il Presidente dell’Associazione Antiracket di Foggia Alessandro Zito.

Un ringraziamento prezioso va anche ai relatori intervenuti con video interventi altrettanto preziosi e apprezzati come Carmine Soprano, economista internazionale e docente SIOI, Marco Ricceri Direttore dell’Eurispes.

Grazie, non di meno, alle 8456 persone che hanno seguito l’evento in una giornata lavorativa pre natalizia e hanno voluto inviarci messaggi di apprezzamento per tutto quanto abbiamo raccontato in questo importante evento.

Ci piace parlare con i fatti e soprattutto ci piace trasmettere il nostro impegno di COMUNITA’ DELLE IDEE per lo SVILUPPO.