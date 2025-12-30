type here...

Renzi: “Hanno aumentato le tasse agli automobilisti, ai benzinai, ai fumatori e a chi riceve i pacchi di Amazon. Che poi il vero pacco l’ha fatto la Meloni”

AgenPress. La Legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di Giorgia Meloni aumenta la pressione fiscale, aumenta il debito, non blocca la fuga dei cervelli, non aiuta imprese e famiglie. E a giudicare dai commenti – anche sui social di Giorgia – stavolta la premier non riuscirà a rigirare la frittata. Attività in cui di solito è campionessa mondiale.

Servivano misure coraggiose come la nostra Start Tax per tenere i giovani in Italia. E invece abbiamo un compitino svogliato fatto talmente male che sono gli elettori di destra i più delusi. Del resto hanno aumentato le tasse agli automobilisti, ai benzinai, ai fumatori, a chi riceve i pacchi di Amazon.

Che poi il vero pacco l’ha fatto la Meloni, al Paese. Aveva promesso di occuparsi di economia e sicurezza e invece ha aumentato le tasse diminuendo la sicurezza. Se il centrosinistra si sveglia e non si divide più, nel 2026 ne vedremo delle belle.

E’ quanto dichiara in una nota il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

