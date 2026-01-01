Roma. Tragedia ad Acilia. Un uomo di 63 anni ha perso la vita in seguito allo scoppio di un petardo

AgenPress. Tragedia ad Acilia, sul litorale sud di Roma, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in seguito allo scoppio di un petardo. L’episodio si è verificato in un contesto ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito in modo fatale dall’esplosione dell’ordigno, che gli ha provocato ferite gravissime. Inutili i soccorsi: nonostante il rapido intervento del personale sanitario del 118, per il 63enne non c’è stato nulla da fare. È morto poco dopo a causa delle lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno immediatamente transennato l’area per consentire i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di capire se il petardo fosse stato maneggiato dalla vittima o se l’esplosione sia avvenuta in circostanze diverse, eventualmente riconducibili a terzi. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Intanto, il quartiere di Acilia è sotto shock per l’accaduto: residenti e vicini parlano di un evento improvviso e drammatico che ha spezzato una vita in pochi istanti.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’uso di materiale esplodente, anche quello apparentemente meno potente, e sulla necessità di controlli e prevenzione per evitare tragedie simili.