Svizzera, Schillaci: “Cordoglio per tragedia, vicini a nostri connazionali”

AgenPress. “La tragedia di Crans-Montana ci sconvolge ed esprimo il mio profondo cordoglio alle famiglie delle vittime. In queste ore difficili siamo vicini ai familiari dei nostri connazionali rimasti feriti e di chi è ancora in attesa di notizie. Ringrazio tutti gli operatori sanitari e le strutture del nostro servizio sanitario che in diverse Regioni si sono prontamente attivate per sostenere le operazioni di soccorso e di assistenza ai feriti”.

E’ quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.