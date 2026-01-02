type here...

Tragedia Crans-Montana. Cinque giorni di lutto in Svizzera

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. In Svizzera, intanto, le autorità hanno proclamato cinque giorni di lutto, mentre tra le circa cento persone ricoverate in ospedale molte restano ancora non identificate.

Nella zona attorno al bar “Le Costellation”, popolare ritrovo per giovanissimi, dove si è verificato l’incendio, crescono, col passare delle ore, fiori e omaggi, e al Centro congressi di Crans-Montana prosegue il viavai di familiari e amici delle persone che si trovavano nel locale la notte di San Silvestro per avere notizie dalle forze di polizia sulla sorte dei loro cari e sostegno dagli psicologi.

La diocesi di Sion, in un comunicato, manifesta la sua vicinanza a coloro che sono rimasti feriti nella terribile catastrofe e alle famiglie dei defunti e “il suo sostegno e la sua gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati in vario modo nell’assistenza alle vittime, sia sul campo che nei vari ospedali mobilitati: personale medico, forze dell’ordine e autorità civili e giudiziarie”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits