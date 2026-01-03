“Mandiamo il cervello in palestra”

Riprendiamo la riflessione del Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, che richiama l’importanza di “mandare il cervello in palestra” quale fondamento della missione della Fondazione: promuovere i valori repubblicani, i simboli della Repubblica, la cultura del merito e il benessere sociale

AgenPress. Rivolgere attenzione allo studio, alla ricerca, alla cultura e a ciò che accade nel mondo non è un esercizio astratto né un privilegio riservato a pochi: è un atto di responsabilità civile. Così come alleniamo il corpo per mantenerlo in salute, allo stesso modo è necessario “mandare il cervello in palestra”, coltivando il pensiero, la curiosità, la capacità di comprendere e interpretare la realtà. La mente, se stimolata, rimane viva, reattiva, capace di generare benessere individuale e collettivo.

Essere propositivi, coltivare interessi culturali, mantenere uno sguardo aperto sul mondo significa partecipare consapevolmente alla vita della comunità e contribuire alla costruzione di una società più coesa, più giusta, più attenta al futuro. La cultura diventa così un esercizio quotidiano, un allenamento continuo che rafforza il senso civico e la responsabilità verso gli altri.

In questo senso, far parte di una Fondazione che riunisce gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana assume un valore profondo. La Fondazione Insigniti OMRI si pone come presidio attivo della cultura del merito, del rispetto dei principi e dei valori costituzionali, della valorizzazione dei simboli della Repubblica: l’Inno nazionale, il Tricolore, la memoria condivisa che tiene insieme il Paese. Promuovere questi valori non significa guardare al passato, ma costruire un ponte solido tra memoria e innovazione, capace di parlare alle nuove generazioni e di accompagnarle verso una cittadinanza consapevole.

C’è poi un aspetto spesso sottovalutato ma essenziale: l’impatto che l’impegno culturale e civile ha sul benessere fisico e psicologico delle persone, in particolare di quelle più avanti negli anni. Allenare la mente attraverso la partecipazione, il dialogo e il confronto riduce il rischio di isolamento e contrasta la cosiddetta “sindrome dell’abbandono”, che può tradursi in fragilità emotive e persino in ripercussioni sulla salute. Sentirsi parte di una comunità viva, riconosciuta e attiva è una forma concreta di prevenzione e di cura.

La Fondazione Insigniti OMRI, attraverso la promozione della cultura, del merito e dei valori repubblicani, non contribuisce solo alla crescita civile del Paese, ma al benessere delle persone e delle comunità, rafforzando il legame tra generazioni e riaffermando un principio essenziale: prendersi cura dei valori significa prendersi cura del futuro.

Mandare il cervello in palestra, oggi, è un impegno collettivo: vuol dire investire nella cultura, nella memoria e nelle nuove generazioni, perché una Repubblica viva è una Repubblica che pensa, che partecipa e che non lascia indietro nessuno.