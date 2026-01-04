La Cina chiede agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente Maduro

AgenPress. In una dichiarazione il Ministero degli Esteri cinese ha esortato gli Stati Uniti a rilasciare immediatamente il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores.

La Cina ha descritto l’operazione statunitense come una “chiara violazione del diritto internazionale, delle norme fondamentali nelle relazioni internazionali e degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite” e ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero garantire la sicurezza personale di Maduro e di sua moglie.

“La Cina è profondamente scioccata e condanna fermamente l’uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e l’azione contro il suo presidente”, ha aggiunto il portavoce.

La dichiarazione prosegue: “Tali atti egemonici degli Stati Uniti violano gravemente il diritto internazionale e la sovranità del Venezuela e minacciano la pace e la sicurezza in America Latina e nella regione dei Caraibi”.