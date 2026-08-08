Trump: “Presenterò ricorso alla Corte Suprema contro la decisione di bloccare la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca”

AgenPress. La corte d’appello federale ha confermato la sentenza di un giudice statunitense che blocca la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca, consentendo però la prosecuzione dei lavori sotterranei.

Con una decisione di 2 voti contro 1 , un collegio di giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha confermato l’ingiunzione preliminare modificata emessa dal giudice distrettuale Richard Leon. Tuttavia, ha sospeso la propria sentenza per 14 giorni per consentire all’amministrazione Trump di presentare ricorso alla Corte Suprema.

Il presidente Donald Trump ha criticato duramente la sentenza in un post sulla sua piattaforma social e ha promesso di presentare ricorso “immediatamente” alla Corte Suprema del Paese.

Trump ha affermato che il progetto della sala da ballo, che include la costruzione di un complesso sotterraneo destinato ad ospitare strutture militari e di sicurezza, era “necessario per la sicurezza nazionale di Washington, DC”.

“L’esercito e i servizi segreti considerano questa sentenza orrenda, politicamente motivata e illegale come una minaccia alla sicurezza nazionale del nostro Paese, poiché l’intero complesso viene costruito per la protezione della nostra nazione e, inoltre, di tutti i futuri presidenti”, ha affermato Trump, ribadendo un’argomentazione già espressa durante tutto il procedimento giudiziario.

La decisione “mette inoltre a repentaglio la vita e il benessere delle persone che lavorano e lavoreranno alla Casa Bianca, compresi tutti i futuri Presidenti degli Stati Uniti e le loro famiglie, così come la vita di tutti coloro che la visitano, come i Capi di Stato e altri dignitari, e di tutti gli americani che desiderano visitare la storica e splendida Residenza Presidenziale”, ha scritto Trump.