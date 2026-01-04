La vice presidente Delcy Rodríguez assumerà il ruolo di presidente ad interim del Venezuela

AgenPress. La Corte Suprema del Venezuela ha decretato che la vicepresidente Delcy Rodríguez assumerà il ruolo di presidente ad interim dopo la cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti.

In una dichiarazione , la corte, citando i poteri conferitile dalla costituzione venezuelana, ha affermato che Delcy Rodríguez dovrebbe assumere l’incarico con effetto immediato.

“Si ordina che la cittadina Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidente della Repubblica, assuma ed eserciti nella sua qualità tutti i poteri, i doveri e le facoltà inerenti alla carica di presidente della Repubblica del Venezuela, al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della Nazione”, ha affermato la corte.

Rodríguez ricopriva la carica di vicepresidente del Paese fino a questa mattina. Aveva precedentemente dichiarato che avrebbe collaborato con gli Stati Uniti, ma dall’inizio dell’attacco statunitense ha cambiato tono, definendolo “brutale” e “selvaggio” e chiedendo la liberazione di Maduro e della first lady Cilia Flores.