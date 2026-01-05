Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come presidente del Venezuela

AgenPress. Delcy Rodríguez, vicepresidente del Venezuela sotto Nicolás Maduro, ha prestato giuramento come nuovo presidente del Paese.

Ha prestato giuramento davanti al fratello Jorge Rodriguez, che oggi stesso ha prestato giuramento come presidente dell’Assemblea nazionale.

La Corte suprema del Venezuela ha stabilito che Delcy Rodríguez assumerà il ruolo di presidente ad interim dopo che le forze americane hanno catturato Maduro e lo hanno portato negli Stati Uniti. Oggi ha fatto la sua prima apparizione in tribunale a New York City.

Rodríguez ha invitato gli Stati Uniti a collaborare con il Venezuela, ma ha affermato che il Paese mantiene il suo diritto alla “pace, allo sviluppo, alla sovranità e a un futuro”.