La Svizzera congela i beni legati a Maduro

AgenPress. La Svizzera ha congelato tutti i beni detenuti nel Paese dal presidente venezuelano Nicolás Maduro e dai suoi collaboratori, ha dichiarato oggi il Consiglio federale, in seguito al suo arresto da parte delle forze statunitensi a Caracas e al suo trasferimento negli Stati Uniti.

La misura, con effetto immediato e valida per quattro anni, mira a impedire la fuoriuscita di beni potenzialmente illeciti e si aggiunge alle sanzioni imposte al Venezuela dal 2018, si legge nella dichiarazione.

Il congelamento dei beni non riguarda i membri dell’attuale governo venezuelano e la Svizzera ha affermato che cercherà di restituire tutti i fondi che risulteranno acquisiti illecitamente a beneficio del popolo venezuelano.

Il Consiglio federale ha affermato che la situazione in Venezuela è instabile e che nei prossimi giorni e settimane potrebbero verificarsi diversi scenari.

