Conte: “Giorgia Meloni è riuscita a calpestare il diritto internazionale, oltreché la dignità del nostro popolo e la credibilità dell’Italia”

AgenPress. L’ennesima giravolta di Giorgia Meloni. Dolorosa per la credibilità internazionale del nostro Paese. Nel video c’è tanto patriottismo misto a richiami al diritto internazionale. È la versione “Giorgia Meloni 2018”.

Ora che è al Governo a rappresentare l’Italia e dovrebbe difendere queste posizioni, il diritto internazionale vale fino a un certo punto, il patriottismo ha lasciato spazio al servilismo più estremo e la premier ha rilasciato una delle dichiarazioni più imbarazzanti a livello europeo sul Venezuela, da cui di fatto hanno preso le distanze anche altri membri del suo Governo.

Quindi secondo Meloni un attacco militare unilaterale contro uno stato sovrano e un presidente in carica (chiunque esso sia) è diventato “legittimo” e conforme al diritto internazionale? E gli interessi europei e italiani chi li tutela nel nuovo disordine mondiale?

Con una semplice dichiarazione che omaggia il blitz degli Stati Uniti, la versione “Giorgia Meloni 2026” è riuscita a calpestare il diritto internazionale, oltreché la dignità del nostro popolo e la credibilità dell’Italia. Con una sola dichiarazione Meloni ha affogato anni di chiacchiere che aveva fatto sul sovranismo nel grande mare della sua totale subalternità all’alleato di Washington.

E’ quanto dichiara il presidente del M5S Giuseppe Conte.