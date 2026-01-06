Sindaco Trieste insulta Elly Schlein: Pd Fvg, incarna cultura di destra

AgenPress. “Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto. Un gesto sessista, volgare e indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini sceglie le feste di Natale per insultare.

Non fa ridere nessuno e rivela grettezza. Purtroppo non è l’ennesimo scivolone di un Dipiazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Vedremo chi si dissocia”.

La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti commenta la vignetta, pubblicata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza su Facebook, raffigurante Elly Schlein in veste di Befana.