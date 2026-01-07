Sgarbi. Avv. Iacobbi: “Cosa si cela dietro il rifiuto di mostrare le cartelle cliniche del padre a sua figlia Evelina?”

AgenPress. La nomina di un CTU per verificare attraverso una perizia lo stato di salute del Professor Vittorio Sgarbi è stata parzialmente accolta con favore dalla mia assistita. Per parte nostra, infatti, abbiamo già provveduto a nominare un perito di parte, un neuropsichiatra di chiara fama.

Ma la domanda di fondo rimane sempre e solo una: cosa si cela dietro il netto rifiuto di mostrare le cartelle cliniche del padre Vittorio a sua figlia Evelina, legittimamente preoccupata per il suo stato di salute? Dietro tale opposizione si nasconde forse il terrore che dall’esame delle cartelle cliniche possano emergenze inquietanti e sconvenienti verità, rimaste finora nascoste? Ci saremmo risparmiati tempo e fatica, laddove la compagna del Professore, Sabrina Colle, si fosse dimostrata realmente disponibile e collaborativa con Evelina Sgarbi.

Invece lei ha da sempre alzato una cortina per non fare avvicinare la figlia al padre, per allontanarla dalla verità.

Del resto, se non ci fosse stato sin dall’inizio nulla da nascondere, e se il Professore Sgarbi fosse stato amorevolmente curato e accudito come viene tanto sbandierato, non ci sarebbe stato motivo di tanta ostilità e disprezzo, espresso in tutte le sedi e in tutti i modi nei confronti della mia assistita: adire a vie legali era l’unica soluzione possibile e purtroppo obbligata