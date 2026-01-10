A Martina Franca il prossimo 14 Gennaio si discuterà di Dittatura Europea in nome di Ida Magli con Pierfranco Bruni e altri studiosi

AgenPress. Europa e dittatura Europea. In ricordo di Ida Magli. È il tema di un importante convegno che si svolgerà Mercoledì 14 Gennaio prossimo, ore 17.45, a Martina Franca nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia-Convento delle Monicelle, via Principe Umberto, 19.

L’iniziativa nasce da due eventi. Il centenario della nascita di Ida Magli e la pubblicazione del libro “Ida Magli. Cercatrice di verita” di Pierfranco Bruni e Marilena Cavallo, edito da Pellegrini, con contributi di Silvia Gambadoro e Mimma Cucinotta, Annarita Miglietta, Francesco Iannello, Patrizia Tocci e introduzione di Giordano Bruno Guerri.

Al Convegno di Martina Franca parteciperanno il saggista Roberto Russano, Pierfranco Bruni, co-autore del testo sulla Magli, e il saggista Cosimo Massaro. I lavori saranno coordinati dall’avvocato Viviana Fasano.

È un convegno di alto impatto sul rapporto tra politica, antropologia e cultura nella crisi dell’Europa oggi. Tanto che il sottotitolo è già una chiave di lettura: “Dibattito sul pensiero di Ida Magli al tempo del cambiamento globale epocale”.

“L’Europa e la fenomenologia delle idee è un rapporto fondante, ha sottolineato Pierfranco Bruni, per cercare di capire la complessità di un contesto che è inevitabile non considerare in una situazione di crisi in cui la sola politica non riesce più a risolvere”.

Infatti si tratta di un percorso di estrema attualità che prevede una vivace e importante dialettica. È organizzato dalla Fondazione Caracciolo De Sangro, dalla Associazione Libero Uomo, da Librinstreamig e dal Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi.