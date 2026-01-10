Corea del Sud. Alcaraz vince a Seul: battuto Sinner

AgenPress. In un clima di grande attesa e spettacolo sportivo, Carlos Alcaraz ha ottenuto una vittoria prestigiosa contro Jannik Sinner nel match d’esibizione che ha aperto la stagione 2026 a Seul (Incheon, Corea del Sud). L’incontro, parte dell’Hyundai Card Super Match, ha visto i due migliori tennisti del mondo sfidarsi davanti a un pubblico entusiasta in vista degli imminenti Australian Open.

La partita ha confermato ancora una volta la forza e il livello tecnico di Alcaraz, bravo a imporsi con un punteggio finale di 7-5, 7-6 su un Sinner combattivo ma leggermente sotto ritmo rispetto alla miglior forma.

L’esibizione non era un evento ufficiale del circuito ATP, ma ha avuto un valore simbolico enorme per l’inizio della stagione tennistica: i due campioni si affronteranno nuovamente nei tornei ufficiali più importanti dell’anno, con gli Australian Open già all’orizzonte come primo grande appuntamento del 2026.

La sfida in Corea del Sud ha sollevato l’interesse internazionale grazie al fascino mediatico dei due protagonisti. Alcaraz, che ha accolto i fan con entusiasmo fin dal suo arrivo in città, ha trasformato l’incontro in un vero spettacolo.

L’esibizione ha attirato migliaia di spettatori all’Inspire Arena di Incheon, con i biglietti andati rapidamente esauriti e commissioni milionarie per entrambi i giocatori, confermando come la rivalità tra Alcaraz e Sinner sia oggi un enorme attrattore sportivo globale.

Sebbene la partita non influisca sul ranking ATP, il successo di Alcaraz alimenta la stretta rivalità tra il campione spagnolo e l’italiano, che si sono confrontati più volte negli ultimi anni in partite ufficiali di altissimo livello. Negli ultimi mesi, tra finali nei tornei Masters, Slam e Finals, i due si sono scambiati vittorie e prestazioni memorabili, consolidando una delle rivalità più avvincenti del tennis moderno.

La vittoria di Alcaraz a Seul non solo regala allo spagnolo un’occasione di grande visibilità a inizio anno, ma rappresenta anche un importante banco di prova prima dello start ufficiale della stagione. Per Sinner, pur tra alti e bassi, questo match sarà un prezioso test in vista degli Australian Open, dove punterà a difendere il titolo conquistato nelle ultime edizioni.