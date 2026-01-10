Molestie nell’Ipm di Bologna, Nordio sente l’agente penitenziaria

AgenPress. In merito all’episodio di molestie accaduto presso l’Istituto penale per i minorenni di Bologna, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, appresa la notizia, ha immediatamente telefonato all’agente penitenziaria e le ha manifestato la sua affettuosa e totale solidarietà per il turpe evento di cui è stata vittima.

Il Guardasigilli ha assicurato un potenziamento dell’attenzione e delle risorse disponibili per evitare altri simili episodi, auspicando un celere intervento della magistratura per la individuazione e la punizione del colpevole.