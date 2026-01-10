Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ascoltare denuncia vescovo di Palermo”

AgenPress. “Condivido le accorate parole dell’arcivescovo di Palermo Mons. Lorefice nella messa tenuta al rione Zen del capoluogo siciliano.

L’arcivescovo ha stigmatizzato gli spari di intimidazione rivolti contro una parrocchia perchè impegnata contro gli affari illeciti della criminalità. Esprimo la piena solidarietà al parroco e comunità ribadendo che ormai da tempo a Palermo la situazione dell’ordine pubblico è fuori controllo.

Occorrono misure speciali da parte del Ministro dell’interno e maggior copertura del territorio che oggi le Forze dell’Ordine presenti, certamente capaci, non sono in grado di assicurare in quanto non sufficienti di numero e mezzi.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.